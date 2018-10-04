Brezilya kalçası operasyonu ‘ölüm tehlikesi’ saçıyor: Bir İngiliz kadın daha öldü İngiltere'de bir kadının daha Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonun ardından öldüğü ortaya çıktı.

İngiltere’de bir kadının daha Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonun ardından öldüğü ortaya çıktı. İngiliz Estetik Cerrahlar Birliği bu operasyonu, “en tehlikeli kozmetik müdahale” olarak tanımlayarak halkı uyardı.

İngiliz doktorlara göre, dünya genelinde bu operasyonlardan 3000’de biri ölümle sonuçlanıyor. Vücüdun başka bölgelerinden alınan ve kalçaya enjekte edilen yağların kalp ve beyne giden damaları tıkayabildiği belirtiliyor.

20’li yaşlarının sonunda olduğu belirtilen kadının adı ve ameliyatı nerede yaptırdığı henüz açıklanmadı. Ölümle ilgili soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Ağustos’ta İzmir’de kalça kaldırma operasyonu yaptıran Leah Cambridge adlı 29 yaşındaki bir kadın, ameliyat sırasında 3 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

‘3 AY BOYUNCA KALÇAMDAN YAĞ SIZDI’

Şubat’ta Brezilya kalçası operasyonu için Türkiye’ye gittiğini söyleyen 23 yaşındaki Gallerli bir kadın BBC’de yayımlanan Victoria Derbyshire adlı programda, ameliyattan 3 ay sonra kalçasında enfeksiyon oluştuğunu, uzun süre yürümemediğini anlattı.

Adını vermek istemeyen kadın, “Kalçamda delikler belirdi. Buradan yağlar sızıyordu. Yağlar çıktıktan sonra yeniden yürümeye başlayabildim. 3 ay boyunca devam etti. Kötü bir koku çıkarıyor, elbiselerim yağ içinde kalıyordu. Her gün sargı değiştiriyordum. Keşke hiç yaptırmasaydım. Böyle görünebilmek için bir sürü para ödedim” dedi.

Yine adının açıklanmaması kaydıyla BBC’ye konuşan ve 2 yıl önce Türkiye’de operasyon yaptırdığını ve hala ağrıları olduğunu belirten başka bir kadın da şunları söyledi:

“Ameliyat buradakinden çok daha ucuz olduğu için Türkiye’ye gittim. Doktorla anesteziden 10 dakika önce tanıştım. Birkaç gün sonra ateşim çıktı. Doktorlar ve hemşiler emaillerime ve telefon mesajlarıma cevap vermediler. İngiltere’de hastanene yattım. Bir ay işe gidemedim.”

AMELİYAT YAPTIRANLARA SOSYAL MEDYADA OLUMSUZ YORUM YASAĞI

Ülke dışındaki kozmetik operasyonlarla ilgili davalara bakan Cheryl Palmer-Hughes adlı bir avukat, müvekillerinin yarısının bu tür mühaleleleri Türkiye, Macaristan, Belçika ve İspanya’da yaptırdığını söyledi.

Palmer Hughes’a göre, ameliyat yaptıranlara imzalatılan belgede, internette ya da sosyal medyada operasyonla ilgili olumsuz yorum yapılamayacağı maddesi yer alıyor.