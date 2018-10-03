Manchester City, Hoffenheim’de 2-1 galip Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun ikinci maçında Manchester City, henüz 45. saniyede geriye düşmesine rağmen Hoffenheim'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun ikinci maçında Manchester City, henüz 45. saniyede geriye düşmesine rağmen Hoffenheim’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci karşılaşmasında Alman temsilcisi Hoffenheim’a konuk oldu.

Karşılaşmanın henüz 45. dakikasında ev sahibi ekip Hoffenheim, Belfodil ile 1-0 öne geçerken Manchester City hemen ayağa kalkmasını bildi. Belfodil’in golüne 8. dakikada Agüero ile cevap verirken galibiyeti getiren gol 88. dakikada David Silva’dan geldi.

Belfodil’in 44. saniyedeki golü, City’nin Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde yediği en erken gol oldu. Bir önceki rekor 5 Kasım 2014’te 98 saniyeyle CSKA Mosvkoalı Seydou Doumbia’ya aitti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Lyon’a 2-1 mağlup olan City, Hoffenheim galibiyetiyle 3 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti. Hoffeinheim ise 1 puanla son sırada kaldı.(FANATİK.COM)