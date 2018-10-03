Southampton, kupada 4. turda

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a normal süresi 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura çıktı. Lig Kupası'nın 3. turunda Everton, Southampton'ı konuk etti.

5 saat önce
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İngiltere Lig Kupası’nda Southampton, milli futbolcu Cenk Tosun‘un forma giydiği Everton‘a normal süresi 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura çıktı.

Lig Kupası’nın 3. turunda Everton, Southampton’ı konuk etti.

Southampton, 44. dakikada Danny Ings’in attığı golle 1-0 öne geçti. Everton’da Theo Walcott, 85. dakikada durumu 1-1’e getirdi. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi ve doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Southampton, adını 4. tura yazdırdı ve Leicester City‘nin rakibi oldu.

Everton’da Cenk Tosun, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve penaltılarda kullandığı atışı gole çevirdi. (SPORHABERLERİ)

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