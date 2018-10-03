KKTC’de kapılardan rekor geçişler

KKTC Kara Giriş Kapılarından önceki gün toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

6 saat önce
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KKTC Kara Giriş Kapılarından önceki gün toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

En yoğun kapılardan biri olan Metehan’dan 7 bin 307 kişi KKTC’ye girerken, 7 bin 979 kişi de çıktı.

BRT muhabirinin KKTC Kara Giriş Kapılarından 07.00-23.59 saatleri arasında yapılan giriş-çıkış işlemleri konusunda Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

9 bin 69 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı ülkeye girerken, 9 bin 092 Rum çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Kara Giriş Kapılarını kullanarak ayrıca 7 bin 125 üçüncü ülke vatandaşı KKTC’ye giriş, 10 bin 60 kişi de çıkış yaptı.

2 bin 567 KKTC vatandaşı ise Kuzey’den Güneye, 2 bin 446 KKTC vatandaşı da Güney’den Kuzeye geçti. (BRT)

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