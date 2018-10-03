KKTC’de kapılardan rekor geçişler KKTC Kara Giriş Kapılarından önceki gün toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

KKTC Kara Giriş Kapılarından önceki gün toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

En yoğun kapılardan biri olan Metehan’dan 7 bin 307 kişi KKTC’ye girerken, 7 bin 979 kişi de çıktı.

BRT muhabirinin KKTC Kara Giriş Kapılarından 07.00-23.59 saatleri arasında yapılan giriş-çıkış işlemleri konusunda Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

9 bin 69 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı ülkeye girerken, 9 bin 092 Rum çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Kara Giriş Kapılarını kullanarak ayrıca 7 bin 125 üçüncü ülke vatandaşı KKTC’ye giriş, 10 bin 60 kişi de çıkış yaptı.

2 bin 567 KKTC vatandaşı ise Kuzey’den Güneye, 2 bin 446 KKTC vatandaşı da Güney’den Kuzeye geçti. (BRT)