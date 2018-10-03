Boris Johnson: Ben Başbakan olursam Brexit’i 6 ay ertelerim İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki muhafazakar partinin ileri gelen üyelerine, başbakan olması halinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma Brexit sürecine altı ay erteleyeceğini söyledi.

İngiltere‘nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki muhafazakar partinin ileri gelen üyelerine, başbakan olması halinde İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma Brexit sürecine altı ay erteleyeceğini söyledi.

İngiltere’de yayınlanan The Sun gazetesinde yer alan haberde İngiltere’nin eski dışi Başbakan Boris Johnson’ın başbakanlık için ortam hazırlamak için Theresa May‘in hükümetindeki bazı bakanlara başbakan olması durumunda kesintiye uğrayan Brexit müzakerelerini en az altı ay erteleyeceğini söylediği kaydedildi.

Birliğin 50’ince maddesine göre bir üyenin birlikten ayrılmasının süresinin 2 yıl olduğu hükmü yer alıyor. İngiltere’nin AB‘de ayrılma sürecinin Mart 2017’de başladığından iki yıllık süre Mart 2019’da doluyor. Su sürenin uzatılması için AB üyesi ülkelerin oy birliğinin gerektiği kaydedildi. (HABERLER.COM)