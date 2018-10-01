İngilizce bilmediği için oynamıyor!

Leicester City ile henüz resmi maça çıkmayan Çağlar Söyüncü için teknik direktöründen ilginç bir açıklama geldi..

2 saat önce
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Leicester City ile henüz resmi maça çıkmayan Çağlar Söyüncü için teknik direktöründen ilginç bir açıklama geldi..

Antrenmanlarda başarılı bir performans ortaya koyan Çağlar’ın oynamamasının ardında yatan gerçek ise şaşırttı..

Leicester Mercury ‘e konuşan Claude Puel, “Çağlar’ın iletişim konusunda problemleri var. Hala İngilizce’yi tam olarak öğrenebilmiş değil. Doğru cümleleri ve kelimeleri seçmeye başladığı zaman ona süre vereceğim.” dedi..

Çağlar’ın takıma katkı vermeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam şunları söyledi;.

“Forma giymek için gayet hazır. Wes Morgan, Harry Maguire ve Jonny Evans gibi tecrübeli isimlerden öğreneceği şeyler de var. İngilizcesini hallettiği takdirde takımda yer edinen bir futbolcu olacak. Kulüp onun İngilizce’sini geliştirmesi için elinden geleni yapıyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü. (GOAL TR)

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