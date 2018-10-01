Eden Hazard’dan olay transfer itirafı! Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Chelsea'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Eden Hazard'dan gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi.

Maurizio Sarri’nin yönetimindeki Chelsea’de sezona müthiş bir başlangıç yapan Eden Hazard’dan gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi. Belçikalı süperstar, geçtiğimiz yaz takımdan ayrılma noktasına geldiğini söyledi.



Maurizio Sarri‘nin güdümündeki Chelsea‘de yeni sezona harika bir başlangıç yapan Eden Hazard‘ın son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistle oynayan Belçikalı süperstar, BT Sport‘a verdiği röportajda müthiş bir itirafta bulundu.

Hakkında çıkan transfer spekülasyonlarıyla ilgili soruya “Size doğruyu söyleyeceğim.” şeklinde cevap veren yıldız futbolcu, Real Madrid‘e gitmek istediğini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Kupası’ndan sonra kulüpten ayrılmak istedim çünkü en büyük rüyam İspanya’da oynamaktı. Bunun için yönetim ve hocamızla konuştum. Sonrasında ise ‘Tamam, kalabilirim.’ dedim.”

AYRILIK SİNYALİ

27 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerini Chelsea’de tamamlama ihtimalinin olup olmadığı şeklindeki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

“Elbette böyle bir ihtimal var. Ancak ayrılık da mümkün. Kulübü, taraftarları, takım arkadaşlarımı ve şehri seviyorum. Onların da beni sevdiğini düşünüyorum.

Bu nedenle Chelsea’de kalmak için her türlü gerekçeye sahibim. Ancak gitsem de kalsam da mutlu olduğum gerçeği değişmeyecek. Bu kulüp, benim hayatımın bir parçası. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.” (FANATİK.COM)