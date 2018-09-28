Türkiye’ye oy veren ülkeler belli oldu Alman basını, 16 delegenin hangi ülkeye oy verdiğini açıkladı.

Alman basını, 16 delegenin hangi ülkeye oy verdiğini açıkladı. Hollanda, Bulgaristan, Macaristan ve İspanya delegeleri Türkiye lehine oy kullandı.

UEFA’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Almanya‘ya vermesinin ardından Alman basını hangi ülke delegelerinin Almanya’ya, hangi ülke delegelerinin Türkiye‘ye oy verdiğini açıkladı. İşte Alman basınına göre o ülkeler

TÜRKİYE’YE OY VERENLER

MICHAEL VAN PRAAG (HOLLANDA)

SANDOR CSANYI (MACARİSTAN)

JUAN LUIS LARREA (İSPANYA)

BORISLAV MIHAYLOV (BULGARİSTAN)

ALMANYA’YA OY VERENLER

IVAN GAZIDIS (İNGİLTERE)

PETER GILLERON (İSVİÇRE)

MICHELE UVA (İTALYA)

KARL ERIK NILSSON (İSVEÇ)

DAVID GIL (İNGİLTERE)

FLORENCE HARDOUIN (FRANSA)

ZBIGNIEW BONIEK (POLONYA)

DAVOR SUKER (HIRVATİSTAN)

JOHN DELANEY (İRLANDA)

GRIGORY SURKIS (UKRAYNA)

ANDREA AGNELLI (İTALYA)

FERNANDO GOMES (PORTEKİZ)

(SPORHABERLERİ)