EURO 2024’ün ev sahibi belli oldu! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek. Türkiye'nin de aday olduğu yarışta UEFA Yönetimi Almanya'yı seçti.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’da düzenlenecek. Türkiye’nin de aday olduğu yarışta UEFA Yönetimi Almanya’yı seçti.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahibi Almanya oldu. Türkiye ile Almanya’nın yarıştığı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonu Almanya’da düzenlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde toplandı. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye’nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kararı açıklamadan önce yaptığı kısa konuşmada, iki önemli aday olduğunu belirterek, “İkisi de futbol ülkesi. Maalesef sadece biri bu turnuvayı düzenleyebilecek” dedi.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00’ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Türkiye adına sunumu TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin Adaylık Elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O’Rourke Çarmıklı yaptı.

İŞTE OY SAYILARI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ev sahipliği sürecinde aday ülkelere verilen oy sayıları belli oldu. UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen oylamada, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya’ya 12 oy çıktığı belirtildi.

Almanya ile yarışan Türkiye’ye ise 4 oy verildiği aktarıldı. Oylamayı değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Almanya ve Türkiye’nin futbol federasyonlarını, oylama öncesindeki harika sunumları için tebrik ediyorum. Avrupa’da 2024 yılının en iyi ulusal takımını futbol şöleni eşliğinde öğrenmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET.COM)