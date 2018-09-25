Veteranlar Liglerine 3 takım daha alınacak

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Veteran Liglerine üç takım daha alınacağı açıklandı.

3 saat önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Veteran Liglerine üç takım daha alınacağı açıklandı.

Şu ana dek O35 kategorisine 8, O45 kategorisine ise 7 takım başvuruda bulundu. TTFF Veteran Ligi Sekreteri Kemal Soyer, O35’e ik, O45’e de bir takımın daha  başvuru yapabileceğini söyledi.

Katılan takımlar şunlar:

O35 kategorisi: Gazi FC, Kaleburnu, Narlı, Gaziantepspor, Adanaspor, Türkmenköy, Kötüre FC, Metro FC

045 kategorisi: Akdeniz, Türkmenköy, Vadili, Yeni Boğaziçi, Akıncılar, Euromed, Kıbrıs FC

 

 

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