Veteranlar Liglerine 3 takım daha alınacak Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Veteran Liglerine üç takım daha alınacağı açıklandı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Veteran Liglerine üç takım daha alınacağı açıklandı.

Şu ana dek O35 kategorisine 8, O45 kategorisine ise 7 takım başvuruda bulundu. TTFF Veteran Ligi Sekreteri Kemal Soyer, O35’e ik, O45’e de bir takımın daha başvuru yapabileceğini söyledi.

Katılan takımlar şunlar:

O35 kategorisi: Gazi FC, Kaleburnu, Narlı, Gaziantepspor, Adanaspor, Türkmenköy, Kötüre FC, Metro FC

045 kategorisi: Akdeniz, Türkmenköy, Vadili, Yeni Boğaziçi, Akıncılar, Euromed, Kıbrıs FC