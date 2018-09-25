Alex Ferguson yeniden Old Trafford’da!
Manchester United'ın eski menajeri, dünya futbolunun efsanevi ismi Sir Alex Ferguson, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından ilk kez Old Trafford'a geldi.
Manchester United’ın eski menajeri, dünya futbolunun efsanevi ismi Sir Alex Ferguson, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından ilk kez Old Trafford’a geldi.
Manchester United‘ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, uzun bir aradan sonra Kırmızı Şeytanlar‘ın mabedine geri döndü.
Geçtiğimiz mayıs ayında beyin kanaması geçirerek futbol dünyasını şoke eden 76 yaşındaki futbol adamı, ameliyat olduktan sonra hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girmişti.
Yoğun bakımdan çıkan ve eski sağlığına geri dönen Ferguson, yaşadığı sağlık problemlerinin ardından ilk kez Old Trafford‘a geldi.
(FANATİK.COM)