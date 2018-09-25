Uçak, fırtınanın etkisiyle piste inemedi

İngiltere'nin Birmingham şehrinde havalimanına iniş yapmaya çalışan bir uçak, fırtınanın şiddetli rüzgarları yüzünden iniş yapamadı.

28 dakika önce
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İngiltere‘nin Birmingham şehrinde havalimanına iniş yapmaya çalışan bir uçak, fırtınanın şiddetli rüzgarları yüzünden iniş yapamadı. İngiltere’yi sarsan ‘Ali Fırtınası’nın neden olduğu korkunç anlar kamerayla kaydedildi.

TEKRAR HAVALANDI

Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve Britanya‘da bir süredir etkisini gösteren ‘Ali Fırtıası’, Brimingham Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bir uçak yere inemediği için tekrar havalandı.

UÇAK YAN DÖNDÜ

Fransa Havayolları’nın olan uçak, iniş yapmak için havalimanına alçaldığı anda şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü. Bu anlar bölgede bulunan kişilerce kamerayla kaydedildi.

(HABERLER.COM)

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