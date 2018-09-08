Türkiye, Rusya’ya kaybetti: 1-2

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı konuk etti.

2 saat önce
0 31 Bir dakikadan az

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon’da Rusya’yı konuk etti. 7.5 yıl aranın ardından Trabzon’da maça çıkan milliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlar ile Rusya’nın kalecisi Lunev oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk maçında Türkiye, Şenol Güneş Kompleksi’nde ağırladığı Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 13’üncü dakikada Cheryshev ile 49’uncu dakikada Dzyuba’dan gelirken, millilerin tek golünü ise 41’inci dakikada Serdar Aziz kaydetti. (FANATİK)

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