Türkiye, Rusya’ya kaybetti: 1-2

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon’da Rusya’yı konuk etti. 7.5 yıl aranın ardından Trabzon’da maça çıkan milliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlar ile Rusya’nın kalecisi Lunev oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk maçında Türkiye, Şenol Güneş Kompleksi’nde ağırladığı Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 13’üncü dakikada Cheryshev ile 49’uncu dakikada Dzyuba’dan gelirken, millilerin tek golünü ise 41’inci dakikada Serdar Aziz kaydetti. (FANATİK)