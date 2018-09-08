Pavlopulos: Kısıtlı egemenliği öngören çözüme hayır

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısıtlı egemenliğini öngören çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediği bildirildi.

3 saat önce
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısıtlı egemenliğini öngören çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pavlopulos’un bir konferansta yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa bir an önce adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını temenni ettiğini dile getirerek, Kıbrıs sorununun uluslararası ve Avrupa düzeyindeki bir sorun olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Pavlopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kısıtlı egemenliğinin, garantörlüğün devamı ve “işgal askerinin” adadaki mevcudiyetinin devamı manasına geleceğini iddia ederek, bu durumun tehlike yaratacağını öne sürdü. (KIBRIS.COM)

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