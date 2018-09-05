Liverpool’da Jürgen Klopp tarih yazıyor

Liverpool’a geçen sezon Devler Ligi finali oynatan Jürgen Klopp, takımıyla Premier Lig’de sezona muhteşem girdi.

3 saat önce
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Liverpool’a geçen sezon Devler Ligi finali oynatan Jürgen Klopp, takımıyla Premier Lig’de sezona muhteşem girdi. Son olarak Leicester City’yi 2-1 mağlup eden Liverpool, 27 yıl aradan sonra ligde ilk 4 maçını da kazanmayı başardı.

Son 2 sezondur teknik direktör Jürgen Klopp önderliğinde eski günlerine geri dönmeyi başaran Liverpool, bu sezona harika bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan, bu yıl da İngiltere Premier Lig’e harika bir giriş yapan Kırmızılar, 2-1 kazandığı Leicester City karşılaşmasıyla 27 yıl sonra ilk kez lige 4’te 4 galibiyetle başladı. (FANATİK)

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