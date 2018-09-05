Mourinho, ertelenmiş 1 yıllık hapis cezasını kabul etti Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ertelenmiş bir yıl hapis cezasını içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Real Madrid‘i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ertelenmiş bir yıl hapis cezasını içeren bir anlaşmayı kabul etti.

El Mundo gazetesinin ulaştığını belirttiği nihai anlaşma metnine göre, Mourinho, 2011 ve 2012’de imaj hakları kullanımından elde ettiği ve Karayipler‘de bulunan Britanya Virjin Adaları’nda kurulu bir şirketten aldığı parayı İspanya Hazinesinden sakladığını yazılı olarak kabul edecek.

ERTELENMİŞ 1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Britanya Virjin Adaları’nın yanı sıra İrlanda ve Yeni Zelanda‘daki off-shore şirketleri, 3,3 milyon avroyu bulan geliri gizlemek için kullanmakla suçlanan Mourinho, anlaşma kapsamında ertelenmiş bir yıl hapis cezasına razı oldu.

3,3 milyon avronun yüzde 60’ına denk gelen 1,9 milyon avro da para cezası ödeyecek olan Mourinho, anlaşma sayesinde mahkemeye çıkmayacak ya da hapse girmeyecek. İlgili mahkeme, İspanya Hazinesi ile Mourinho’nun avukatları arasında varılan anlaşma konusunda bilgilendirilecek.

HAZİRAN’DAN BERİ İNGİLTERE‘DE ÇALIŞIYOR

55 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Haziran 2016’dan bu yana İngiltere‘nin Manchester Unitedtakımını çalıştırıyor. İspanyol yetkililer, son yıllarda yoğun bir şekilde vergi kaçakçılığıyla mücadeleye başladı.

RONALDO DA YARGILANMIŞTI

Real Madrid’in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2 yıl ertelenmiş hapis ve 18 milyon avro para cezasına çarptırılmış, Lionel Messi ve Javier Mascherano da vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuştu. (SPORHABERLERİ)