Salford City’nin traktörü çalındı

İngiltere'nin 220 bin nüfuslu şehri Salford'un takımı Salford City'nin kulüp traktörü çalındı, kulüp Twitter'dan ilan verdi.

3 saat önce
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İngiltere’nin 220 bin nüfuslu şehri Salford’un takımı Salford City’nin kulüp traktörü çalındı, kulüp Twitter’dan ilan verdi.

İngiltere‘de Ulusal Ligde mücadele eden Salford City’nin kulüp traktörü bu hafta sonu çalındı.

Kulüp Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Malesef bu hafta sonu traktörümüz antrenman sahamızdan çalınmıştır. Konuyla ilgili bilgisi olan lütfen bizle iletişime geçsin” denildi ve aracın modev, marla ve şasi numarası paylaşıldı.

GELİŞİME AYAK UYDURAMAMIŞTI

220 bin nüfuslu Salford, 19. yüzyılda Manchester‘in köy olduğu dönemde, şehir statüsü almış ancak Manchester’ın hızlı büyümesine ayak uyduramayarak fazla gelişim gösterememişti. (SPORHABERLERİ)

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