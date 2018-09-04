Özersay, Ankara’da Çavuşoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti ile Ankara’da temaslar yapıyor. İki bakan başbaşa görüştü, ardından net mesajlar verdi…

TC Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda yer alan görüşme öncesi, Çavuşoğlu, Özersay’ı kapıda karşıladı…

Ardından 2 bakan bir süre konutun bahçesinde yürüyerek, başbaşa görüştü. 20 Dakikalık görüşme sonrası iki bakan ortak basın açıklaması yaptı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Değerli dostum, Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na böyle kritik bir dönemde bu daveti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özersay,“Dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de mevcut güç dengeleri değişiyor.Uluslararası ve bölgesel aktörler arasındaki ilişkiler yeniden şekilleniyor. Biz Doğu Akdeniz’de yer almakta olan ekonomik, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bugün bu konuları müttefikimiz, stratejik ortağımız, Garantör Türkiye ile bir kez daha koordine etme fırsatı bulduk ve heyetlerarası görüşmemizde de buna devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Kudret Özersay,“Takdir edersiniz ki değişen dünya konjonktüründe Kıbrıs adasının stratejik önemi daha da bir artmıştır. Tam da böyle bir dönemde, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıs Türk Halkının da hak sahibi olduğu doğal kaynaklar konusunu da bugün Sayın Çavuşoğlu ile ele aldık. Biz KKTC olarak her zaman uzlaşı ve işbirliği arayışı içerisinde olduk. Bu tavrımız sadece çözüm müzakereleri için değil, aynı zamanda olası bir çözümsüzlük durumunda iki taraf arasında adada işbirliğinin ve Ada etrafında, Doğu Akdeniz’de farklı aktörler arasında işbirliğinin desteklenmesi şeklinde oldu. Doğu Akdeniz Bölgesinde doğal kaynaklar konusunda da Kıbrıs’a dair diğer konularda da hem Kıbrıs Türk Halkı’nın, hem de Türkiye’nin hak ve menfaatine halel gelmeyecek iyi niyetli yaklaşımlar ortaya koymaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Özersay sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Türkiye ile birlikte bu bölgede, ekonomide ve enerjide ilgili tüm aktörler arasında yaratılacak karşılıklı bağımlılığın bölgede barış ve istikrarın en önemli güvencesi olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda da uluslararası aktörlere çok önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Kıbrıs Rum tarafının hem çözüm hem de bölgesel işbirliğine sıcak bakmasını sağlayacak bir zihniyet değişimi yaşaması için yerleşmiş kalıpların dışında bazı adımların atılması şarttır. Bugün Sayın Çavuşoğlu ile ay sonu New York’ta gerçekleşecek olan BM Genel Kurul toplantıları sırasında Kıbrıs’a dair olası temasları ve gelişmeleri ele aldık, görüş alış-verişinde bulunduk. Özetle bugün ele aldığımız tüm konularda Türkiye ile tam bir mutabakat, tam bir görüş birliği içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan değerli dostum Sayın Çavuşoğlu’na gerek zamanlaması gerek içeriği itibarıyla bu anlamlı görüşme daveti için bir kez daha teşekkür ediyorum

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sözlerine, “ Kudret Özersay Kardeşimi ağırlamaktan mututuluk duyuyorum… Zaten sık sık görüşüyoruz” diyerek başladı.

BM Genel Kurulu çalışmaları ve Geçici Danışman Lute’un raporu ve ülkelerarası gayrı resmi görüşmeler öncesi Kudret Özersay ile değerlendirme yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, “ KKTC ve TC arasında bağları güçlendirmeye çalışıyoruz. KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için birlikte çaba sarf ediyoruz. En son Türk Konseyi toplantılaındala izolasyanların kaldırılması için gerekli mesajşarı verdik Kıbrıs Türk Halkı ile dayanışma içinde olacağımızı ortak bildiriye koyduk” dedi.

KKTC Temsilcilik sayısının artması konusunda da beraber çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bakanlıklar arası arşiv çalışmaları ve genç diplomatlara eğitim verilmesinin de devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs sürecinin tekar konuşulmaya başladığı bir dönemde mesajlarımız gayet net. Her zaman kalıcı adil ve siyasi eşitlik içinde bir çözümü savunuyoruz. Gerek Cenevre gerek Crans Montana’da üzerimize düşeni yaptık va fakat çözüm istemeyen Rum Tarafı, yine aynı tavrı sergiledi. Elindeki gücü paylaşmak istemeyen bir tavır sergiledi.Önümüzdeki süreçte neyi nasıl müzakere edeceğimizi ve sonuç odaklı bir müzakere sürecinin nasıl başlayacağını önce biz kendi aramızda daha sonra garantör ülkelerle ve tarafarla konuşulması gerekiyor ve sonuç alıcı olacaksa ancak o zaman başlamak lazım. Laf olsun diye yine boş zama kaybına kimsenin tahammlü yok. Önümüzdeki günelrde New York ve Ankara’da beraber olacağız” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki durum ve Türkiye’nin sondaja başlaması ile ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de hem KKTC toprakları hem karasularının korunması için gerekli tedbrileri her zaman aldık alıyoruz.Bölgede bazı sondajarın başlaması bekleniyordu şimdi biz de platform aldık.Başlayacağız. Bunun hazırlığını enerji bakanlığımız yapıyor.Sonbahar’da sondaj başlayabilir.Sondaj yapacak ülkelerle de, garantörlerle de AB ile görüşmelerimizi sürüdürüyoruz. Önemli olan şudur.Bir taraf hem çözüme yanaşmıyor, hem de KT halkının haklarını görmezden gelerek tek yanlı faaliyetlere giriyor. Böyle devam ederlerse, biz de her türlü gerekli tedbiri alacağız. Sondajlalar başlayarak Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türkiye’nin haklarını koruyacağız” yanıtı verdi.

Özersay da, “Kıbrıs Türk Tarafı olarak çözüm olmasa da 2 taraf arasında diyalog olabileceğini, bu konunun ele alınması gerektiği çağrımızı geçerlidir. İramdeiz yok sayılarak çalışmalara devam edecekse, biz de KKTC ve TC olarak kazı çalışmalarına başlayacağız.” dedi. (HABERKIBRIS)