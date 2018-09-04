Kutu kola boyunda doğmuştu İngiltere'nin en küçük doğan bebeği unvanına sahip, Theo Taylor prematüre doğumun ardından ilk kez hastaneden dışarı çıktı.

İngiltere’nin en küçük doğan bebeği unvanına sahip, Theo Taylor prematüre doğumun ardından ilk kez hastaneden dışarı çıktı.

Kutu kola büyüklüğünde doğan bebeğin altı ay sonra, taburcu olduktan sonraki haline görenler inanamadı!

350 gram olarak doğan bebeğin şimdiki hali oldukça sağlıklı.

Ana rahminde büyümesi duran bebek 26 haftalıkken sezaryenle doğmuştu. Doktorların bile yaşamından çok umutlu olmadıkları bebek adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. (MYNET.COM)