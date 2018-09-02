Chelsea, yine galip: 2-0

İngiltere Premier Ligin 4. haftasında Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-0’lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Chelsea, 72. dakikada Pedro, 85. dakikada Eden Hazard ile galibiyete gitti.

4 MAÇTA 4 GALİBİYET

Chelsea, böylece Maurizio Sarri dönemine 4 maçta 4 galibiyet ile başlamış oldu. Premier Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Chelsea, 12 puana yükseldi. İlk 3 maçta mağlubiyet almayan Bournemouth ise 7 puanda kaldı. Chelsea, milli maç arasından sonra sahasında Cardiff City’i ağırlayacak. Bournemouth ise evinde Leicester’ı konuk edecek. (SPORHABERLERİ)