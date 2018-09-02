Everton-Huddersfield Town: 1-1

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı.

4 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de oynanan maçta Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı.

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun‘un 90 dakika forma giydiği mücadelede Huddersfield Town ile karşılaştı.

Konuk ekibin 34. dakikada Philip Billing ile öne geçtiği maçta Everton, iki dakika sonra Dominic Calvert-Lewin’in golüyle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım haftayı birer puanla kapadı. (SKORER)

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