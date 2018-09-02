İngiltere’den ABD’yi kızdıracak İran hamlesi!

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

5 saat önce
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İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Burt’ün ziyareti İran ve İngiltere ilişkileri için bir ilk özelliği de taşıyor.

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Suriye ve Yemen ile ilgili görüşmelerde bulunmak için İran’ın başkenti Tahran’a gitti.

AYLAR SONRA BİR İLK
Burt’ün İran ziyareti de bir ilk özelliği taşıyor. Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ilk kez bir İngiliz bakan İran’a gitmiş oldu. (ENSONHABER)

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