UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye Ligi’nin üç temsilcisinin rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye Ligi’nin üç temsilcisinin rakipleri belli oldu.
D grubunda yeralan Fenerbahçe, Belçika’dan Anderlecht, Hırvatistan Dinamo Zagrep ve Çekya’dan Spartak Trnva ile eşleşti.
I grundaki Beşiktaş’ın rakipleri Belçika’dan Genk, İsveç’ten Malmö ve Norveç’ten Sarpsborg oldu.
İlk kez Avrupa kupalarına katılacak Akhisarspor, J grubunda İspanya’dan Sevilla, Rusya’dan Krasnador ve Belçika’dan Standar Liege ile eşleşti.
Üç temsilcimizin de gruplarında Belçika takımlarının bulunması ilginçti.
Gruplardaki eşleşmeler şöyle:
A GRUBU: Leverkusen Ludogorets, Zürih, AEK Larnaca
B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg
C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag
D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla Poltava
F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange
G GRUBU: Villarreal Rapid Wien, Spartak Moskova, Glasgow Ranggers
H GRUBU: Lazio, Marsilya, E. Frankfurt, Limassol,
I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg
J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR
K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec
L GRUBU : Chelsea, Paok, BATE, Videoton