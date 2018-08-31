UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye Ligi’nin üç temsilcisinin rakipleri belli oldu.

2 saat önce
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UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye Ligi’nin üç temsilcisinin rakipleri belli oldu.

D grubunda yeralan Fenerbahçe, Belçika’dan Anderlecht, Hırvatistan Dinamo Zagrep ve Çekya’dan Spartak Trnva ile eşleşti.

I grundaki Beşiktaş’ın rakipleri Belçika’dan Genk, İsveç’ten Malmö ve Norveç’ten Sarpsborg oldu.

İlk kez Avrupa kupalarına katılacak Akhisarspor, J grubunda İspanya’dan Sevilla, Rusya’dan Krasnador ve Belçika’dan Standar Liege ile eşleşti.

Üç temsilcimizin de gruplarında Belçika takımlarının bulunması ilginçti.

Gruplardaki eşleşmeler şöyle:

A GRUBU: Leverkusen Ludogorets, Zürih, AEK Larnaca

B GRUBU: Salzburg,  Celtic,  Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla Poltava

F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal Rapid Wien, Spartak Moskova, Glasgow Ranggers

H GRUBU:  Lazio, Marsilya, E. Frankfurt, Limassol,

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU : Chelsea, Paok, BATE, Videoton

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