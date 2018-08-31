Amedspor lige, kalite katacak

Türk Ligi Birinci Küme’nin yeni takımı Amedspor UK, 2018-19 sezonu hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst lige yükselen Amedspor, kadrosunu kaleci Ali, Cihan, Batu, Selçuk, Temel, Bektaş ve Diren’le takviye etti. Amedspor Başkanı Hayri Kartal, “Lige kalite getirerek, güzel futbolla, Birinci Küme’de kalıcı olacağız” dedi.

Beş yıldan beri sponsorluklarını yapan Cyprofood şirketinin bugüne kadar gelişlerinde payının önemli olduğunun da altını çizen Hayri Kartal, “Şirketin sahipleri sayın Süleyman Çağın ve Çetin Agçagül’e de teşekkür ederiz. Bu arada sayın Çetin Agçagül’ün de yönetimizde yer alarak, asbaşkan olarak görev yapacağını duyurmak isterim. Kendisine hoşgeldin diyoruz” şeklinde konuştu.

Kartal, yeni sezonda tüm takımlara başarı dileklerini de sundu.