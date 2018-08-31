Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a protesto eylemi…

ABD Başkanı Donald Trump’ın altı bezli bir bebek olarak tasvir edildiği uçan balonunun ardından bu kez de Londra semalarında Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın bikinilini olarak resmedildiği uçan balon yükselecek.

ABD Başkanı Trump’ın temmuz ayında İngiltere’ye yaptığı ilk başkanlık gezisini protesto etmek için Trump’ın altı bezli bir bebek olarak tasvir edildiği balon uçurulmuştu. Eyleme verdiği izin yüzünden eleştirilen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bu kez benzer bir protesto ile karşı karşıya.

Son dönemde artan cinayet vakaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı protesto etmek için hazırlanan uçan balon verilen iznin ardından Parlamento Meydanı bahçesinde göstericiler tarafından uçurulacak.

Daha önceden Han, tarafından yasaklanan bir reklamda rol alan bir kadının giydiği sarı bikiniden esinlenerek yapılan uçan balonda, Londra Belediye Başkanı’nın sarı bir bikini giydirilmiş olduğu görülüyor.

Crowdfunder’a açıklamalarda bulunan protestonun organizatörlerinden Yanny Bruere, ” Sadiq Khan yönetimi altında, suç oranlarının görülmemiş seviyelere çıktı. Londra’daki insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar ve güvende de değiller, sadece bu yıl 81 kişi öldü! Khan istifa” yorumunda bulundu.

4 BİN KİŞİ BAĞIŞTA BULUNDU

Uçan balon için yaklaşık 4 bin kişinin bağışta bulunduğunu belirten Bruere, toplanan 64 bin euro’nun balonun yapımına harcandığını ve artan paranın ise Han’ın belediye başkanlığını bırakması için yürütülen kampanyaya harcanacağını belirtti.

Londra Belediye Sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, gösteriye izin verildiğini ve gösterinin Parlamento Meydanı bahçesinde Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Han, ” İnsanlar cumartesi günlerini bana bakarak geçirmek istiyorlarsa buyursunlar, fakat sarının tam olarak benim rengim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Eylem için Facebook üzerinden oluşturulan etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor.