Peckham’da hırsızlar polise ateş açtı PECKHAM'DAKİ bir cep telefonu dükkânında meydana gelen hırsızlıkla ilgili polis 1 kişiyi tutukladı, 2 şüpheli ise aranıyor.

PECKHAM’DAKİ bir cep telefonu dükkânında meydana gelen hırsızlıkla ilgili polis 1 kişiyi tutukladı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Pekham’da meydana gelen hırsızlık olayına müdahale eden polisler, 2 kişinin telefon dükkanında hırsızlık yaptığı sırada dışarıda etrafı gözetleyerek dükkan içerisindeki hırsızlara yardımcı olan 1 kişiyi tutukladı. Dükkan içerisinde bulunan 2 zanlı ise polisi fark etmesi üzerine polise ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından tutuklanan 1 kişi gözaltına alındıktan sonra, şüpheli bir adrese baskın yapıldı. Şüpheli adrese giden polis memurları 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru Simon Messinger şunları kaydetti:

“Halkı korumak için her gün kendilerini tehlikeye atan memurların cesaretini bir kez daha gösteriyor. Neyse ki memurlar sadece küçük yaralar aldı ve meslektaşlarının hızlı desteği sayesinde şüphelilerden biri gözaltına alındı. Ancak, iki şüpheli hala yakalanmadı ve bu şüpheliler açıkça pervasız ve tehlikeli kişilerdir. Önceliğimiz, onları tespit edip tutuklamak”