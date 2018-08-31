Enfield Belediye restoranı en yüksek puanı aldı

Enfield Belediyesi’ne ait restoran Sustainable Restaurants’ Association (Sürdürülebilir Restoranlar Derneği) tarafından en yüksek puanı alan restoran oldu.

Enfield Belediyesi’ne ait restoran Sürdürülebilir Restoranlar Derneği tarafın belirlenen kriterlere göre diğer restoranlarla kıyaslandığı zaman en iyi puanı aldı.

Zengin menüleriyle hem Enfield Belediyesi personellerinin tercihi olan hem de bölge halkının da genellikle tercih ettiği restoran aldığı puanla kamu sağlığına verdiği önemi ve güvenirliğini belgeledi.

Konuyla ilgili Londra Gazete’ye konuşan Enfiel Belediyesi Kamu Sağlığı Sorumlusu Meclis Üyesi Yasemin Brett, restoranda servis edilen yemeklerin halk sağlığına uygun olduğunun altını çizerek, herkesin restoranda güvenle yemek yiyebileceğini kaydetti.

Kendisinin de belediye restoranında yemek yemeyi tercih ettiğini ifade eden Brett, “bende yemek için orayı tercih ediyorum. Belediye personelleri de yemeklerini orada yiyor. Yemeklerin sağlıklı olması belediye personelinin sağlıklı olması demek. Personel sağlıklı olduğu zaman ise belediye de sağlıklı demektir. Belediye personeli yanı sıra bölge halkının da tercih ettiği bir restoran” şeklinde konuştu.

Restoranın halka da açık olduğunu belirten Brett, restorandaki menüler arasında özellikle Akdeniz mutfağı menülerinin en fazla tercih edilen menüler arasında olduğunu kaydederek, “Akdeniz mutfağı en sağlıklı beslenme şekilleri arasında yer alıyor. Restoranı tercih eden halk da en fazla, toplumumuzun da beslenme tarzı olan Akdeniz menülerini tercih ediyor. Akdeniz mutfağını tercih edenlerin belediyenin restoranını denemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Brett, ayrıca restoranın ihtiyaç duyduğu malzemeleri bölgede bulunan işletmelerden sağlayarak, bölgedeki işletmeleri de desteklediğini ifade etti.