Tolga Derviş, Trabzonspor’da

Genç teknik adamımız Tolga Güçsoy Derviş, Türkiye Süper Ligi takımlarından Trabzonspor’un altyapısına dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon İngiltere League Two takımı Crawley Town’un U23 takımını çalıştıran, Türk Ligi’nde de Türkmenköy’ün antrenörlüğünü yapan Kıbrıs asıllı Derviş’in yanıra genç futbolcularımızdan Ali Avcı da Trabzonspor’un altyapı takımlarında çalışmalara katılıyor.

Antrenörlük eğitimlerini aldıktan sonra bir süre Chelsea altyapısında da görev yapan Tolga Güçsoy Derviş, iki sezon önce kurulma aşamasındaki Crawley Town U23 takımının başına getirildi. Bu arada Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy’ü de çalıştıran 26 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor’a gitmesi ilgi çekiciydi.

Türkmenköy Kulübü yöneticisi Mustafa Dereci yapılan davet ile konuşurken, “Tolga hocamıza yapılan daveti duyunca önce şaka yapıldığını sandık. Ama sonradan işin ciddiyetini gördük. Trabzonsporlu yöneticiler hocamızı uzun süreden beri izliyormuş. Böyle bir şey hepimizi memun etti, gururlandık. Yanında genç ve yetenekli futbolcumuz Ali Avcı’yı da götürdü” dedi.