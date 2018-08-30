Çocuklarının da bulunduğu ‘cinsel içerikli videoları’ paylaşan İngiliz anne KKTC’de tutuklandı

KKTC’de bulunan İngiliz kadın kendini pazarlamak amacıyla çocuklarının da görüntülerde bulunduğu cinsel içerikli videolar paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

1 saat önce
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KKTC’de bulunan İngiliz kadın kendini pazarlamak amacıyla çocuklarının da görüntülerde bulunduğu cinsel içerikli videolar paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’na bağlı Uluslararası İrtibat ofisinden KKTC Polis Genel Müdürlüğü kanalınca alınan bilgi sonucu, internet sitesi üzerinden canlı olarak para karşılığı cinsel içerikli görüşme yapıp kamera önünde kendisini sergilediği öğrenilen İngiliz Jodie Victoria Little Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılandı.

İngiliz kadının ‘namusa aykırı davranış’, ‘izinsiz ikamet’ ve ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçlarını işlediği kaydedilerek tutuklandı.

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