Çocuklarının da bulunduğu ‘cinsel içerikli videoları’ paylaşan İngiliz anne KKTC’de tutuklandı KKTC’de bulunan İngiliz kadın kendini pazarlamak amacıyla çocuklarının da görüntülerde bulunduğu cinsel içerikli videolar paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.