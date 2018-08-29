Bush Hill Rangers fırtına gibi: 12-0

Bush Hill Rangers, ligdeki ikinci maçından da farklı skorla galip ayrıldı.

Baldock Town Reserves önünde daha ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü kabul ettiren Bush Hill Rangers, erken bulduğu gollerle devreyi 5-0 önde kapattı. Temsilcimiz son 45 dakikada da golleri peşpeşe sıralamaya devam ederek sahadan 12-0 galip ayrıldı.Bush Hill Rangers’ın gollerinden üçüne imza atan Vedat, hat-trick yaparken, Kerem ve Elliott ikişer kez ağları havalandırdı. Tashan, Ali, Rochem ve Lukas da birer gol kaydetti. Bir golü de rakip takım kendi kalesine attı.

Bush Hill Rangers, ligdeki ilk maçında ise Wodson Park’a 4-1 galip gelmişti.

Temsilcimiz, Herts Senior Football League First Division’da ikinci sırada yer alıyor.