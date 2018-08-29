Sterlin yeniden yükselişe geçti

Türkiye’de uzun süredir yaşanan aşırı kur yükselişleri çeşitli açıklamaların ardından bir miktar düşmüş ancak eski değerlerine gerileyememişti. Bugün sterlin yeniden 8,25 seviyelerine kadar çıktı.

Piyasalar, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kuru 6.33 TL seviyesine çıktı. Merkez Bankası’nın hamlesi öncesi 6.33 TL seviyesinde hareket eden dolar, Merkez Bankası’nın açıklamaları sonrası 6.29 TL’nin altını gördü. Dolar kuru en yüksek 6.4014 TL civarında ve hareketliliğini koruyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.48 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 yükselişle 94.72 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1676 seviyesinde hareket ediyor.