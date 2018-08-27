Emery: Özil’le tartıştığımız için kadroya alınmadığı doğru değil Unai Emery, Mesut Özil'in bu haftaki West Ham maçına, antrenmanda kendisiyle tartıştığı için kadroya alınmadığı iddialarını yalanladı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal’ın Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil’in bu haftaki West Ham maçına, antrenmanda kendisiyle tartıştığı için kadroya alınmadığı iddialarını yalanladı.

ESPN Brezilya muhabiri Joao Castelo-Branco, Twitter mesajında ‘kulüple bağlantılı birden fazla kaynağa dayanarak’ son dönemde performansı eleştirilen ve motivasyonu eksik bulunan Özil’in Cuma günü Emery ile tartıştıktan sonra bağırarak antrenman sahasını terk ettiğini öne sürmüştü.

Emery bir gün önce Özil’i takımın beş kaptanından biri seçmişti. Ancak teknik direktör, “Arsenal ailesinin ferdi” dediği Özil’in eleştirilerle baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini söylemişti.

DOKTORA SORUN

Unai Emery bu iddialara “Özil kendisini iyi hissetmediği için maça çıkmadı. Bunları kim uyduruyor anlamıyorum. Kulüp doktoruna sorun” diyerek yanıt verdi.

Arsenal’ın 3-1 yendiği West Ham maçında Özil’in yerine Ramsey oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Mayıs’ta Londra’da fotoğraf çektirdiği için eleştirilen ve Almanya milli takımından ırkçılığa maruz kaldığını söyleyerek ayrılan Özil, iki hafta önce Arsenal’in Chelsea’ya 3-2 yenildiği maçın 68’inci dakikasında oyundan alınmıştı. (BBCTÜRKÇE)