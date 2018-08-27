Loris Karius’un sevgilisi Daniella Grace’in peşine düştüler!

Dünyaca ünlü bir model olan Daniella Grace'i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor.

2 saat önce
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Dünyaca ünlü bir model olan Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor. Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde

Beşiktaş’ın yeni kalecisi, Loris Karius’un sevgilisi, Daniella Grace dünyaca ünlü bir model. Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor. Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde. Daniella, Amerika’da 20 bin dolara, Avrupa’da 30 bin Euro’ya mankenlik yapıyor. (HABERTÜRK)

 

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