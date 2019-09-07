Kaftancıoğlu’ndan çok korkmuşlar

Anamuhalefet Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il başkanı, İstanbul büyükşehir belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasında önemli rol oynayan Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Nedeni 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları. Sözkonusu paylaşımlarla “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği iddia ediliyor. Bu sürpriz midir? Tabii ki değil. Muhalifleri hapse atarak susturmaya çalışmak artık alıştığımız bir şey. Bağımsız yargıdan söz edilemeyecek bir yerde bu tür kararlar sürpriz olmaz. Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine, “Ben sizden daha özgürüm. Bana 17 yıl değil 27 yıl verseniz de, vesayet sona erene kadar mücadelem sürecek” demişti. Belli ki parlak ve başarılı bir muhalefet politikacısı olarak, kadın bir politikacı olarak Canan Kaftancıoğlu iktidarı bayağı korkutmuş. İstanbul seçimlerini 800 bin oy farkla kaybetmenin rövanşı, intikamı mı alınmaya çalışılıyor? Muhalefetten kadın bir politikacının bu şekilde cezalandırılması dünyadaki imajı zaten kötü olan Türkiye’ye bakışı nasıl etkileyecek? Tüm bunların iktidarın üst kesiminin umurunda olmadığı belli. Peki, iktidar partisine destek veren herkesin vicdanı rahat mı? “Biz ne yapıyoruz?” diye sorgulama ihtiyacını hisseden yok mu? Siyasal İslamcılığın varacağı nokta bu muydu?

Türkiye basınında konuyu ciddi şekilde analiz edenlerin bir kaçının yazdıklarına bakalım. Kemal Can Gazete Duvar’da “Söyledikleri kadar, duruşu ve var oluşuyla, kadın oluşuyla, inadıyla -çeşitli “iktidar” çevrelerine- rahatsızlık veren Canan Kaftancıoğlu, aylardır ve duruşma boyunca faal olan trollerin alkışları eşliğinde “cezalandırıldı” diye yazdı. Murat Yetkin, durumu “Şiir okuyan adam, şiir okuyan kadını hapse mahkum ettirdi” şeklinde özetledi. Yetkin yazısında “Kaftancıoğlu’nun mahkûmiyetinin acı bir yanı da, Erdoğan’ın avukatının, geçen duruşma sonrası şiir okumuş olmasını ve okuduğu şiiri mahkeme heyetine ağırlaştırıcı sebep saydırmayı başarmış olmasıdır” dedi. Murat Yetkin “Sosyal medya mesajları üzerinden siyasi muhalifini mahkûm ettirmek kapıyı başka alanlara açıyor. AK Parti içinde de, AK Parti’ye dışarıdan destek veren siyasiler arasında da Kılıçdaroğlu ve Akşener’in de cezaevine atılmasını isteyenler yok değil; Ankara kulislerinde bunu savunanların varlığı biliniyor” diye ekledi. Zamanında şiir okuduğu için hapse atılması Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıflatmamış, güçlendirmişti. Şimdi Canan Kaftancıoğlu da bu mahkumiyetten güçlenerek çıkacak. Çünkü artık “mağdur olan” Kaftancıoğlu’dur. Ali Duran Topuz’un değerlendirmesi ise şöyleydi: “Canan Kaftancıoğlu iddianamesi, siyasetin yargısallaştırılması yönteminin son ve en parmağım gözüne uygulamalarından biri. Yani, siyaseten baş edilemeyenin hukuken işinin bitirilmesi usulünün. Bu usulün en ünlülerinden biri değil ama, çok daha ünlüleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için mahkum edilmesi, mesela…. Bu usulü seçenler, en zayıf yerlerini ilan ederler: Neden korktuklarını. Erdoğan’ı yargılayanlar, Erdoğan’ın kişiliğinde tezahür eden siyasal örgütlenme, arzu ve ilişkiler ağından korkuyordu. Vurdukları yerden vuruldular. Kendine vurmak isteyenleri alt eden Erdoğan ve heyeti, şimdi alt ettiği iktidarın kötü huylarını kendi iktidarını korumanın aracı olarak uyguluyor. Men dakka dukka? Elinde sadece çekiç olan her şeyi çivi gibi görür?” Nur Betül Çelik “Rejim kendine tehdit olarak gördüğü herkesi hedefine yerleştirmeye devam ediyor. Ayrıca belli ki bunu gizlemeye de pek gerek görmüyor. İktidara İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığını kaybettiren sürecin mimarlarından Kaftancıoğlu’nun aldığı cezanın tesadüf olmadığı bu nedenle açık” diye yazdı. Ruşen Çakır durumu “Yargı vesayetinde son nokta: Canan Kaftancıoğlu’na mahkumiyet” şeklinde özetledi. Türkiye’nin kaderi bu mu? Ülkeye yazık edilmiyor mu?

Bu gelişmeler bize hukuk devleti olabilmenin, kuvvetler ayrılığının önemini hatırlatıyor. Yargı bağımsızlığının önemini hatırlatıyor. Adalet ancak hukuk devletinde, bağımsız yargı ile sağlanabilir. Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından biri adalettir. Mahkemenin mahkumiyet kararından sonra Canan Kaftancıoğlu tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek. Umarız istinaf mahkemesi hukuka uygun bir karar alır. Ülkeyi kutuplaşmadan, gerginliklerden, nefret ve düşmanlıklardan korur. Yazıyı mahkeme sonrasında Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı açıklama ile bitirelim: “Onlar sanıyorlar ki baskı yaptıkça, ceza verdikçe korkacağız, haklarımız elimizden alındıkça yılgınlığa düşüp susacağız. Kayyumlarla seçme ve seçilme hakkı gasp edilenler, iradesine ipotek konulanlar korkacak ve susacak. Saray vesayetine son verene kadar bedeli her ne olursa olsun susmayacağız, birlikte mücadele etmekten de geri durmayacağız”.