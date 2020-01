Dünya Ekonomik Forumu 50. toplantısı

Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 50’inci toplantısı 21-24 Ocak tarihleri arasında İsviçre’de, Davos’ta yapılacak. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), 1971 yılında Klaus Schwab tarafından İsviçre’de kuruldu. Bu yılki toplantı 50’inci toplatı olması nedeniyle özel bir toplantı olacak. Davos toplantıları her zaman ilgi çeker ama 50’inci toplantı daha da önem kazanıyor. Bu toplatının teması “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World” (Birbirine Bağlı ve Sürdürülebilir Bir Dünyanın Paydaşları). Toplatıya aşağı yukarı 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantılarına genelde forumun üyesi ve finansörü olan özel şirket yönetim kurulu başkanları, önde gelen politikacılar, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, din adamları, medya temsilcileri ve diğerleri katılır.

Bu yıl toplatıda hangi konulara ağırlık verilecek? Tüm global konular gündemde olacak. Tartşılacak bazı konular şöyle:

Ekoloji: İklim değişikliği riskine yanıt verebilmek için iş dünyasını nasıl mobilize etmek gerekir, bu adımların biyoçeşitliliği koruduğunu ölçmenin yolu ne olur?

Ekonomi: Uzun vadeli borç batağını ortadan kaldırmak ve daha fazla katılıma imkan veren hızda gelişen bir ekonomi nasıl inşa edilir?

Teknoloji: 4. Sanayi Devrimi teknolojilerinin gelişimi ve konumlandırılmasında küresel bir konsensüs nasıl yaratılır, hatta bir ‘teknoloji savaşının’ önüne nasıl geçilir?

Toplum: Gelecek 10 yılda bir milyar insan nasıl yeniden eğitilir, yetkinlikleri nasıl daha da geliştirilir?

Jeopolitik: Davos ruhu küresel sıkıntıların giderilmesi adına bir köprü olabilir mi?

Endüstri: 4. Sanayi Devrimi sürecinde kurumsal devamlılığı sağlayabilmesi için iş dünyasına nasıl yardım edilmeli? Politik tansiyona açık, çok hızlı teknolojik değişimlerin etkisi atındaki bir dürnyada bir şirkete nasıl rota çizilmeli?

Davos 2020’nin hedefleri nasıl formüle ediliyor?

Küresel riskleri hafifletmek ve yönetmek için hızla değişen bir jeopolitik manzara ve ortaya çıkan siber tehditlerin haritalandırılması.

Gelişmekte olan teknolojilerin çevik yönetişiminin ve bunların sağladığı iş modellerinin teşvik edilmesi.

Endüstri liderlerini, iş modellerini, teknolojik inovasyonu ve dünyayı dönüştüren stratejik meseleleri incelemek için ilişkilendirme ve Rekabet Edebilirlik analizi.

Sanayi Devrimi’nde girişimcilik, eğitim ve istihdam fırsatlarını hızlandırmak için özel sektör ve kamu sektörü işbirliğinin kolaylaştırılması.

Küresel anlamda toplumlara fayda sağlayacak fikirlerin, inovasyonların ve keşiflerin paylaşılması ve teşvik edilmesi.

Bu tür alanlarda değişimin öncüsü olanların katılımı sanat, medya, tıp, bilim ve teknoloji ile yeni nesil liderlerin ortaya çıkması.

Küresel ısınma ile mücadele ağırlıklı olarak tartışılacak konular arasında. Küresel ısınmada 1,5 derecelik sınıra ulaşmak için ‘en hızlı biçimde’ atılması gereken adımlar ele alınacak. Konu çok acil. Zamanımız kalmadı. Dolayısıyla Davos’ta özellikle iş dünyasının bu konuyu ciddi olarak tartışması gerekecek. The Guardian gazetesinde çıkan yazıda Greta Thunberg, Davos’ta dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terketmeleri çağrısı yapacaklarını söyledi. Küresel ısınma ile mücadele eden gençler Davos’a giderek isteklerini ortaya koyacaklar. Fosil yakıtlara yatırımların hemen durdurulmasını isteyecekler. Bunun gelecekte değil hemen şimdi yapılmasını istiyorlar. Rainforest Action’s Raporu’na göre 2015 Paris İklim Anlaşması’ndan sonra 33 büyük banka fosil yakıtlar için 1.9 trilyon dolar para akıttı. IMF’nin hesaplarına göre 2017 yılında fosil yakıtlar için 5.2 trilyon dolar sübvansiyon sağlandı. Durum böyle devam ederse iklim değişikliği ile mücadelede başarı sağlamamız mümkün olabilir mi? Bakalım Davos’a katılacak liderler gençlerin bu çağrısına kulak verecek mi?

Dünyanın en yakıcı global sorunu küresel ısınmadır. Umarız Davos toplantısı bu konuda somut bazı adımlar atar.