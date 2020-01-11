Tottenham’ı yenen Liverpool, rekora imza attı

2 hours önce
0 165 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig’in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham’ı 1-0 yendi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool’u ağırladı.

EN YAKIN RAKİBİYLE PUAN FARKINI 16’YA ÇIKARDI

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino’nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı. Puanını 61’e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ LİVERPOOL OLDU

İngiltere temsilcisi, Avrupa’nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Son Dakika Spor
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
53

Anti-government protests in Iran after military admits shooting down Ukrainian plane

2 hours önce
116

Kuzey İrlanda’da taraflar bölgesel hükümet için anlaştı

2 hours önce
53

Dünya Ekonomik Forumu 50. toplantısı

2 hours önce
105

Ruhani, Ukrayna’dan özür diledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin