Tottenham’ı yenen Liverpool, rekora imza attı

İngiltere Premier Lig’in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham’ı 1-0 yendi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool’u ağırladı.

EN YAKIN RAKİBİYLE PUAN FARKINI 16’YA ÇIKARDI

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino’nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı. Puanını 61’e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ LİVERPOOL OLDU

İngiltere temsilcisi, Avrupa’nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.