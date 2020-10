Londralı Kıbrıslı Türkler, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs salgını yüzünden 6 ay ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 11 Ekim Pazar günü yapılacak. Aynı tarihte tek maddelik bir Anayasa Referandumu da gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek seçmenler, bu nedenle 2025 yılına dek görev yapacak yeni cumhurbaşkanının yanı sıra Yüksek Mahkeme’nin halen 8 olan yargıç sayısının artırılması için de oy kullanacak.

Londra Gazete olarak, Cumhurbaşkanı adaylarından; Ersin Tatar, Erhan Arıklı, Mustaka Akıncı, Tufan Erhürman ve Serdar Denktaş’a röportaj talebimizi ileterek, ‘İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarınıza mesajsınız nedir?’ sorusunu yönelttik. Bu talebimize zamanında bir tek Ersin Tatar geri dönüş yaparak sorumuzu cevapladı ve bu hafta yayınlanan sayımızda yer aldı. 8 Ekim Perşembe günü ise, cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş sorumuzu cevaplayarak, İngiltere’de yaşayan vatandaşlarına hitap etti. Diğer adayların ise İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ne kadar önemsediğine şahit olduk.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin kendisi için oldukça değerli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Sevgili kardeşlerim, İngiltere ve orada yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız benim için çok önemli. 1974 Kıbrıs Hareketinden sonra tahsil için Londra’ya gitmiştim, Cambridge mezunu ve mali müşavir olarak memleketimiz için birçok kapı açmayı hedefliyorum. İngiltere ile olan güçlü bağım gençlik yıllarımdan itibaren oluşmakta bu bağlarımızı daha da güçlendirmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İngiltere’deki vatandaşlarımızın en başta gelen taleplerden birinin direkt uçuş olduğunun bilincindeyim ve önceki Londra ziyaretimde bir takım temaslarda bulunmuştum. Brexit sonrası direkt uçuşlarla birlikte direk ticaret içinde mücadele edeceğim. Lobicilik faaliyetlerimiz aktif ve güçlü bir şekilde oluşup, Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyuracağız. Sadece bununla kalmayıp, oy kullanma hakkınızı vereceğim ve bizzat bu konuya önderlik edeceğim. Sizler bizim için çok değerlisiniz, ne kadar uzakta olsanız bile gönlümüz her daim bir.”

Eski Demokrat Parti Genel Başkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada diasporası anavatanında yaşayanlardan daha fazla olan belki de tek ülke KKTC’dir. Neredeyse ülke nüfusundan fazla insanımız sadece Büyük Britanya’da yaşamaktadır. Orada yaşayan insanlarımız ile aramızın açılması, o yurttaşlık ve soydaşlık bağlarımızın zedelenmesi, verilen birçok sözün tutulmamasının ürünü olduğunun bilincindeyim. Cumhurbaşkanlığı kampanyası başladığı günden beridir Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Meclis, Sivil Toplum ve halk arasında uzlaşı ve koordinasyon olması gerektiğini ve bunu sağlayacağımı söylüyorum. Kıbrıs Türk halkından bahsederken, İngiltere ya da farklı ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerini ayırmıyorum. KKTC’nin kurumları ile KKTC’nin diasporası arasında kopukluk uzun yıllardan beridir beni rahatsız eden bir konudur ve kopukluğun ortadan kalkması Cumhurbaşkanlığı’nın etkisini ve yetkilerini kullanmaktan kaçınmayacağım. Yurtdışında yaşan Kıbrıslı Türklerin anavatanları olan Kıbrıs ile aidiyet ve yurttaşlık bağlarının güçlenmesinin ülke için ve insanımız için getireceği yararları sayılmayacak kadar çoktur.

O nedenle seçme seçilme dahil tüm demokratik hakların bu yurttaşlara verilmesi için önerilerim ve bu bağlamda hükümet meclis üzerinde Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirici etkisini kullanmayı tasarlıyorum. Ülkemizde yaşamayan yurttaş ve soydaşların ülkemiz ile olan bağını güçlendirmek, kendini oraya ait hissetmesi ancak bu hamle ile olacağını bilincindeyim. Tahayyul edip seçmenlere vadettiğim Yeni Zamanlar ve bunun bir sonucu olacağını tasarladığım Yeni Cumhuriyet, sadece ülke topraklarında değil, İngiltere gibi ülkelerde yaşayan insanlarımızı da doğrudan ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez ilk icraatlarım arasında bir Cumhurbaşkanlığı Diaspora Özel Temsilcisi atayacağım. Yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerden de Özel Temsilcim ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışacak, projeler üretip uygulamaya koyacak toplum temsilcilerini toplumun kendisinin belirlemesini rica edeceğim. Ülke içerisinde birlik ve bütünlük sağlanmasının ilk ve öncelikli işimiz olduğunu bu seçim sürecinde hep ifade ettim, bununla birlikte ülke dışındaki yurttaşlarımız ile bütünlüğümüz en az bunun kadar önemli olduğunun da bilincindeyim ve Cumhurbaşkanlığı görevim süresince de bunun için olağanüstü bir çabayı yurtdışında yaşayan kardeşlerime hissettireceğimden emin olmalarını isterim.”

Bu hafta Londra Gazete olarak Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili Londra’da yaşayan toplum üyelerimiz ile değerlendirdik. Birbirinden ilginç yorum ve cevaplar aldığımız röportajımızda, toplum üyelerimiz desteklediği adayı belirterek beklentilerini ifade etti.

Mehmet Seyfi Yılmaz

Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine Mustafa Akıncı diyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla, Londra’da yaşayan çoğu Kıbrıslı Türkler Mustafa Akıncı’yı destekliyor. Kıbrıslı Türklerin haklarını savunan Akıncı olduğunu için Akıncı diyorum. Türkiye’ye yaranmak için Akıncı’yı Türkiye düşmanı ilan ediyor bazıları, bu doğru değil. Kim gelse başa aynı şeyi savunuyor, kimse Kıbrıslı Türkleri Rumlara satmıyor. Akıncı da aynı şekilde böylesi bir görüşe sahip değil. Akıncı bizim gibi, 2 bölgeli 2 toplumlu federal bir yapıyı savunuyor. Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıslı Türk haklarını her platformda savunması gerekiyor, sadece Kıbrıs sorununu değil de, diğer konularda girişimler yapılması gerekir. Örneğin direkt uçuşlar için girişimler yapılmalı. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerinde oy kullanma hakkı olmalı, burada daha fazla Kıbrıslı Türk yaşıyor.

Zalihe Elmaz

Kıbrıslı Türklerin haklarını daha fazla koruyabilecek olan kişi olarak görmekteyim. Geçtiğimiz sene sonu.- İngiltere ziyaretinde Direk Uçuş ve bizim buradaki oy haklarımız konusunda çalışma başlattı bunlar bizler için burada yaşayan Kıbrıslı Türkler için sevindirici konulardır. Buradaki vatandaşlar olarak bizimde ülkemizde bir sesimizin bir oyumuzun olması bizim burada yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak önemli olduğunu düşünmekteyim Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda bugüne kadar herkesten farklı bir görüş açısına sahip olduğunu düşünmekteyim ve benim görüşlerime en uygun adaydır. Her zaman hem buradaki topluma hem oradaki topluma vaatler ve hayalperest düşüncelerle insanlara ümit verip sonrasında sadece görüşmelerde takılan adaylar gördük, bu sefer Ersin tatarın farklı görüş açısına sadece anlaşma başka yol yok görüş açısından farklı olduğunu görmekteyim. Devletimizin devam etmesi ve ileriye taşınmasında çalışmalar yaptığını görüyorum anavatan Türkiye ile yakın ilişkileri sorgulanıp eleştirilse de bugüne kadar Kıbrıs için en iyi işleri başardığı gerçektir. Türkiye Cumhuriyetine muhalefet yapanlar bugüne kadar özellikle de burada yaşayan Kıbrıslı Türkler için bizler için hiçbir şey yapmamıştırlar. Bizler burada 2. Sınıf olarak görünürken orada bizlere 3. Sınıf olarak bakmaktalar. Ben 40 yıldır İngiltere’de yaşıyorum ama memleketim ile olan bağımı asla koparmadım, her yıl sıkça Kuzey Kıbrıs’a gidiyorum. Dolayısıyla, şu an adaylar arasında olan Ersin Tatar bu defa tüm bu algıyı değiştirip KKTC devletini refaha kavuşturacağına inanıyorum

Erol Şişik

Adayım Mustafa Akıncı, diğer adaylarıyla karşılaştırdığım zaman önde gelen Mustafa Akıncı daha sonra da Tufan Erhürman. Geleceğe dair yaptıkları açıklamalar daha mantıklı geliyor, bu yüzden birinci tercihimin Akıncı. Eğer seçimleri adil bırakırsalar, Akıncı kazanır. Ancak eğer dışardan müdahale oluyorsa sonuçlar değişebilir. Kıbrıs sorunu Cumhurbaşkanına kalmış bir durum değil, bu konu çerçevesinde farklı aktörler var. Tek başına bir Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununu çözemez ama iyi bir müzakereci olabilir. Burada yaşayan bir vatandaşlar olarak elbette bazı beklentilerimiz, öncelikle direkt uçuşlar konusu bizim için çok önemli. Buna yanı sıra ambargolar ve İngiltere’de yaşayanlar için oy hakkı değerlendirilmeli.

Feza Savaşan

Düşüncelerime ve görüşlerime en uygun aday olarak gördüğüm kişi Ersin Tatar. Nedeni ise Kıbrıs toplumu için gerçekten bişey yapmaya çalışan ve yapan bir kişidir. Gerçekten halk içinden samimi ve dürüst bir politikacıdır. Pandemi dönemini de iyi şekilde yönetmiş olduğunu düşünmekteyim. Cumhurbaşkanlığı görevini de iyi şekilde yürüteceğini düşünmekteyim Görüşleri ve de vizyonu sadece Rum tarafı ile barış odaklı olmazsa olmaz deyip 5 sene boyunca hiç bişey yapmadan sarayda oturacak biri değil farklı vizyonu ile Kıbrıslı Türklere en iyi şekilde haklarını koruyabilecek bir kişidir. Masada haklarımızı savunup taviz vermeden hareket edebileceğini düşünüyorum. Sadece anlaşma yolunda değil KKTC devletimizin tanınması Avrupa Standartlarına yükselmesi içinde vizyonu vardır. Burada yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak bizleri de unutmadığını ve ilgili olduğunu geçtiğimiz kış döneminde buraya gelip yaptığı temaslarda gerek direk uçuş olsun gerekse oy hakkı olsun buradaki vatandaşlarını da ilgilendiren önemli açıklamalarda ve görüşmelerde bulunmuştur. Özellikle pandemi döneminde birçok ülkenin yapamadığını ve yapmadığını bizim Devletimiz başarmıştır ve buradan ülkelerine dönmeleri için çaba sarf etmiştir. Anavatan Türkiye ile bağlantıları güçlü olması KKTC devleti için büyük bir şans ve devlet için güçtür.

Hasan Mutuman

Mustafa Akıncı’yı destekliyorum, çünkü vizyonu görüşlerimle eşleşiyor. Daha iyi bir yaşam şarttı için eşim ve küçük çocuğum ile İngiltere’ye göç etmek zorunda kaldım, ekonomik nendenler en temel nedeni. Bununlar birlikte sağlık sektöründeki ciddi eksikleri. Bir nevi mecburen gelmek zorunda kaldık. Akıncı dışında tek güçlü aday Ersin Tatar ama Akıncı karşısında pek de şansı olacağını düşünmüyorum. Hangi Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin direkt uçuş için bir girişim olmaz, bu çok bir karar ve Kıbrıs’tan kaynaklı bir şey değil. Direkt uçuş kararı İngiltere’ye bağlı. Beklentilerimiz nedir? Akıncı aynı politikaları sürdürsün, Kıbrıslı Türkleri en iyi şekilde temsil ediyor.

Gülseren Bahriyeli

Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, halk insanı ve vatansever olan Ersin Tatar’ı destekliyorum. Saray’da oturan bir cumhurbaşkanı değil, halkın içinde halkın derdine derman olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Sayın Tatar, İngiltere’deki vatandaşların oy kullanma hakkının olması gerektiğini vurguladı bu konu üzerine girişimlerde bulundu. Diğer adaylar bu konu hakkında her hangi bir demeç bile vermek istemiyor. Umudumuz Ersin Tatar’dan yana.

Kemal Yılmaz

Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimde desteklediğim ve kazanması istediğim aday Mustafa Akıncı. Kıbrıs Türk halkının iradesini ilk günden itibaren koruyan tek isim Akıncı, Kıbrıs sorunu çok ciddi bir eşitte böyle bekliyor. Fikre karşı çıkmak başka bir şey, Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatlerini gözetme başka bir şey. Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çok ciddi şansıdır Akıncı, düşünceleri ve savunduklarıyla, Akıncı benim adayımdır.