Vaka sayısı 1 milyonu aştı: Boris Johnson 4 haftalık karantinayı duyuracak

Son 24 saat içinde tespit edilen 21 bin 915 vakayla birlikte Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 1 milyonu aştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, artan corona virüsü vakaları nedeniyle ülke genelinde 4 haftalık karantina kararını duyuracağı belirtildi.

The Sun’da yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Johnson, yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla corona virüsüne karşı alınan yeni önlemleri açıklayacak.

Bakanlar ve uzmanlarla ‘acil kriz toplantısı’ gerçekleştiren Johnson, tüm eğlence yerlerinin kapanacağını ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyuracak.

Johnson’ın açıklayacağı önlemler:

* Barlar ve restoranlar kapatılacak. Yemek dükkanları paket servisi yapabilecek.

* Kreş ve okullar açık kalacak.

* Başka ülkelerden İngiltere’ye giriş ve çıkışlar yasaklanacak.

* Bazı süpermarketler kapatılacak.

* Bazı durumlarda insanların egzersiz yapması için izin verilecek.

* Ülkedeki bazı fabrikalarda üretim sürecek ve inşaat faliyetleri devam edecek.

* Parlamento faaliyetlerini sürdürecek. Mahkemeler açık olacak.

2 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

İngiltere Başbakanı Johnson’ın açıklayacağı yeni karantina döneminin 2 Aralık’a kadar sürmesi bekleniyor.