İngiltere’nin Kanarya Adaları kararı TUI ve Jet2’yu sevindirdi

İngiltere’nin Kanarya Adaları’nı ‘güvenli seyahat koridoru’ listesine almasının ardından açıklama yağan tur operatörleri, destinasyona dönük operasyonlara başlayacaklarını açıkladı.

İngiltere’nin en büyük iki tur operatörü TUI ve Jet2, İngiltere’nin Kanarya Adaları’nı seyahat koridoruna eklemesinin ardından harekete geçti.

İngiltere’den Kanarya Adaları operasyonları başlıyor

TUI, Fuerteventura ve Lanzarote uçuşlarına 24 Ekim’de başlayacağını açıklarken, İngiltere’den Kanarya Adaları’na en fazla turist götüren Jet2 Holidays ise 30 Ekim’den itibaren Tenerife, 1 Kasım’dan itibaren de Gran Canaria, Lanzarote ve Fuerteventura uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

‘’Kanarya Adaları’na 89 gündür misafir götüremiyorduk’’

TUI İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Andrew Flintham, Kanarya Adaları’nın seyahat koridoruna dahil edilmesinin hem tur operatörlerinin işlerinin yürümesi hem de tatile çıkmak isteyen misafirler için olumlu bir adım olduğunu söyledi. Flintham, ”Karantina ve benzeri kısıtlamalar nedeniyle 89 gündür misafirlerimizi Kanarya Adaları’na götüremiyorduk. Birleşik Krallık’tan Kanarya Adaları uçuşlarımızı 24 Ekim’den itibaren başlatıyoruz. İlk iki uçak Fuerteventura ve Lanzarote için havalanacak ve önümüzdeki günlerde pek çok yeni uçuş da eklenecek.” dedi.

Heappy: Hala yapacak çok iş var’’

Jet2 Holidays CEO’su Steve Heapy ise, ”Bir süredir güvenli seyahat için güvenilir ve kanıta dayalı bir yaklaşım talep ediyoruz. Kanarya Adaları kararı son derece doğru bir adım. Hala yapacak çok şey var ve bunu başarmak hükümetle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.