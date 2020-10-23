Dünya Tabipler Birliği: 2021’de de normal bir yaz tatili yapamayacağız

6 hours önce
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Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, koronavirüs salgınında normalleşmenin daha yıllar alacağına işaret ederek yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulundu. Montgomery, “2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız” dedi.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, koronavirüs pandemisiyle ilgili Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs aşısının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, “Bir seferde herkesin aşılanması için ne yeterince doz ne de personel var” ifadesini kullanan Montgomery, kısıtlamaların o nedenle süreceğini söyledi.

‘Virüs başka şekilde frenlenemeyecek’

Montgomery, “2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Daha yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, elleri yıkamak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” diye konuştu.

Montgomery, Almanya’da günlük yeni vaka sayısının 20 bine yükselmesi halinde ekonomik ve toplumsal hayatın kısıtlanmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu sayıların durumun kontrolden çıkmış olduğu anlamına geldiğini belirten Montgomery, “Zira o durumda sağlık daireleri açısından enfeksiyon zincirlerini takip etmek ve kırmak mümkün olmayacak. O durumda da ikinci bir kapanma tehlikesi baş gösterecek, çünkü virüs başka şekilde frenlenemeyecek” dedi.

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