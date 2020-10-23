Koronavirüsünü ‘ısıtarak yakan’ maske üretildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, korona virüsüne karşı elektrikle çalışan bir maske üretti. Maskede yer alan bakır ağın havayı 90 dereceye kadar ısıtarak virüsü etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden mühendisler, korona virüsüne karşı elektrikli ve yeniden kullanılabilir bir maske tasalarladı. Maskenin, virüsü etkisiz hale getirmek için havayı 90 dereceye katar ısıttığı ve pille çalıştığı belirtildi.

NEPOREN İLE YALITIM SAĞLANDI

Solunan havanın ısıtılmış ince bakır bir ağdan geçtiği, kullanım kolaylığı için ise neopren ile yalıtım sağlandığı kaydedildi. Araştırma ekibinden Profesör Michael Strano, maskenin virüsü engellemediğini ve aslında virüsün maskeden geçtikten sonra ısıtılıarak ‘etkisiz hale getirildiğini’ söyledi.

‘ÇEŞİTLİ VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR’

Maskenin Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 de dahil olmak üzere çeşitli virüsleri öldürdüğünü dile getiren Strano, “Şu anda kullandığımız maskeler virüsün bir kısmını yakalamak için tasarlanmış. Koruma sağlıyorlar ancak virüsü etkisiz hale getirmeyi ve havayı strerilize etmeyi düşünmüş olan kimse yok. Bu beni şaşırttı” dedi.

GÜNLÜK MASKELERDEN DAHA PAHALI OLACAK

Araştırmacılar, pille çalışan bu maskenin piyasa sürülmesi halinde N95 gibi medikal maskelere kıyasla ‘daha pahalı’ olacağını ve viral maruziyet riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılması gerektiğini aktardı.