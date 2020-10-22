Coronavirus: İngiltere’nin COVID-19 karantina listesinden çıkarılan tatil noktaları

Lihtenştayn eklenirken bir dizi ülke listeden çıkarıldı – yani gezginlerin Pazar gününden kendilerini izole etmesi gerekiyor.

Maldivler, Kanarya Adaları, Mikonos ve Danimarka Birleşik Krallık’ın karantina listesinden çıkarıldı.

Bu, insanların Pazar günü sabah 4’ten itibaren bu yerlerden döndüklerinde 14 gün boyunca kendilerini izole etmeye gerek kalmayacakları anlamına geliyor.

Bu arada Liechtenstein, aynı tarih ve saatten başlayarak karantina listesine eklendi.

İtalya’nın muafiyetinin İngiltere’nin seyahat endüstrisine daha fazla darbe indirmesinden sadece yedi gün sonra geldi.

İtalya, geçen hafta İngiltere’ye gelen ziyaretçiler için zorunlu koronavirüs testi başlattı.

İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden gelenler, seyahatten 72 saat önce yapılan olumsuz bir testin kanıtını sunmalıdır.

Sınırda olumsuz bir sonuca dair kanıt sunamayan ziyaretçiler İtalya’da bir test yaptırmak zorunda.