Netflix hafta sonu boyunca ücretsiz olacak

Netflix, ülkede en fazla kaç kişiye ulaşabileceğini denemek için bir hafta sonu boyunca ücretsiz olacak.

Amerika’nın yayın devi Netflix, kısa bir süre önce yeni kullanıcılarına aboneliklerinin ilk ayını ücretsiz sunma uygulamasından vazgeçtikten sonra birkaç gün önce Eylül ayı ile birlikte sona eren çeyrekte yeni kullanıcı kazanma oranının düştüğünü açıklamıştı. Firmanın operasyon direktörü Greg Peters, Dünyanın çeşitli bölgelerinde potansiyel müşterilerini kendilerine çekmek için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını beyan etti.

Bu yöntemlerden biri de müşterilere Netflix içeriklerini bir hafta sonu boyunca ücretsiz olarak sunmak. Netflix, bu deneme için Hindistan’ı seçti. Firma, Hindistan’da aynı alanda Disney, Amazon ve üç düzine başka platformla rekabet halinde.

Peters, “ülkedeki herkese hafta sonu boyunca muhteşem içeriklerimize, servisimize ve işleyiş biçimimize ücretsiz erişim vermek bence muhteşem bir fikir… hem böylece ülkedeki birkaç kişiyi de bünyemize katmaya çalışıyoruz,” dedi. Netflix’ten henüz denemenin hangi tarihte gerçekleşeceği hakkında bir bilgi gelmedi.

Bu deneme, Netflix’in yeni fikirlerini denemek için ilk kez Hindistan’ı seçişi olmayacak. Firma, aylık 2.7$ ücret denemesini de öncelikle Yeni Delhi’de denemişti ve sonra da önce Hindistan genelinde bu uygulamaya geçmiş, daha sonra da yaklaşık on iki farklı ülkede de aynı fiyat politikasını uygulamaya başlamıştı.

Hindistan, bu tip sektörler için altın madeni niteliği taşıyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olma özelliği de taşıyor. Bu sebepten ötürü de Silikon Vadisi ve Çin menşeili yayın platformları için de 1 milyar kişi civarında müşteri potansiyeli taşıyor.