İngiltere’de ilk havalimanı test uygulaması başlıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nda bugün itibariyle Hong Kong ve İtalya’ya yapılan yolculuklarda check-in öncesinde koronavirüs testi yapılacak.

Testin maliyeti ise 80 sterlin olarak açıklandı. Sonucun 1 saat içerisinde verilmesi planlanıyor.

Heathrow Havalimanı’nda 2 ve 5 numaralı terminallerde uygulanacak bu testleri British Airways, Virgin Atlantic ve Cathay Pacific şirketleri yolcularına sunacak.

Uygulama, pek çok ülkenin Birleşik Krallık’ı artan vaka sayısı sebebiyle risk altındaki ülkeler sınıfına sokmasının ardından başlıyor.

Hong Kong’ta yetkililer Londra’dan yapılan uçuşların ardından yolculardan 72 saat içerisinde negatif çıkan koronavirüs test sonuçlarını göstermelerini istiyor.

İngiltere’den İtalya’ya yolculuk yapan kişilerin artık ya ülkeden ayrılmadan önce koronavirüs testi yaptırdıklarını kanıtlamaları ya da İtalya’daki bir havaalanına vardıklarında test yaptırmaları gerekiyor.

Ancak Heathrow’da sunulan test türü Yunanistan, Kıbrıs, Bahamalar ve Bermuda gibi bazı yerlere seyahat eden kişiler için yeterli değil.

Bu ülkeler şu an için yolculardan laboratuvar analizi gerektiren negatif bir PCR testinin ibraz edilmesini istiyor.