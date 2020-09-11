Polisten Orpington karavan parkına baskın: Onlarca tüfek, bıçak ve para ele geçirildi

4 hours önce
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Yüzlerce polisi Orpington karavan parkına baskın düzenledi.

9 Eylül Çarşamba günü erken saatlerde Star Lane’deki alanda bir dizi arama emri çıktı. Karavan parkına yapılan baskında onlarca tüfek, pala, mermi, gaz bombası vb. yanı sırsa 112.000 bin pound nakit para ve birinci kalite uyuşturucu madde ele geçirildi.

Metropolitan polisi 24 saati aşıkın süredir devam ettirdiği aramada, bölgede bulunan bazı karavan ve bisikletlerin çalıntı olduğunu bildirdi.

Yasadışı silah, mühimmat bulundurma, çalıntı malları kullanma ve hırsızlık dahil olmak üzere yedi kişi tutuklandı.

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