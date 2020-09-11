HMRC furlough dolandırıcıları mercek altına aldı

4 hours önce
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İngiltere Vergi ve Gümrük Dairesi HMRC, Hükümetin furlough olarak adlandırılan işçi ücretleri destek programı kapsamında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan iki zanlının 70 bin pound dolayında dolandırıcılıktan sorumlu olduğu ileri sürülüyor. Kurumdan yapılan açıklamada, HRMC memurları 10 Eylül Perşembe günü Londra’nın Romford ve Walthamstow bölgelerinde 43 yaşındaki bir muhasebeci ve 51 yaşındaki bir şirket yöneticisinin tutuklandığı belirtildi.

İki zanlının dijital cihazlar ve iş kayıtlarına da el konuldu.

HMRC Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Müdür Yardımcısı Terry Braithwaite şunları söyledi:

‘CJRS, işleri korumaya yönelik kolektif ulusal çabanın bir parçasıdır. Çoğu işveren programı sorumlu bir şekilde kullanmış olsa da, bu vergi mükelleflerinin parasıdır ve HMRC programın suiistimaline ilişkin bildirimler konusunda harekete geçmekten çekinmeyecektir.

HRMC, 1i2 milyon işvereni ve 9,6 milyon izinli işçiyi desteklemek için CJRS araçlığıyla 35, 4 milyar pounda’dan fazla ödeme yaptığı kaydedildi.

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