İngiltere hükümeti karantinadan muaf ülkeler listesini nasıl hazırlıyor?

5 hours önce
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İngiltere’de, ülkeye edönüşte 14 gün karantina uygulamasından muaf tutulan ülkeler listesinden son olarak Hırvatistan’ın da çıkartılabileceği belirtiliyor.

Peki, İngiliz hükümeti Türkiye’nin de bulunduğu, “seyahat koridoru listesi” adı da verilen karantinadan muaf ülkeleri neye göre belirliyor?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps BBC’ye yaptığı açıklamada, bir ülkenin seyahat koridoru listesinden 7 gün boyunca koronavirüs vaka sayısının 100 binde 20’yi aşması durumunda çıkartıldığını söyledi.

İngiliz hükümeti, bunun için Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerini kullanıyor.

Seyahat danışmanlığı şirketi PC Agency’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Charles, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’de söz konusu oranın 100 bin kişide 11,2 olduğunu söyledi. İngiltere’de ise bu oran şu anda 11.

Kabine bugün toplanıp yeni verilere göre listeyi güncelleyecek. Dolayısıyla, bu hafta Türkiye’nin listeden çıkartılması beklenmiyor.

Listeden çıkartılacağı belirtilen Hırvatistan’da ise dün Hırvat Futbol Ligi şampiyonu Dinamo Zagreb’in bir oyuncusunun da bulunduğu 219 pozikif vaka belirlendi.

Ülkedeki 14 günlük toplam vaka sayısı ise 37,7. İngiltere’de ise bu oran 21.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz haftalarda, İspanya, Fransa ve Malta’yı listeden çıkartmış ve bu ülkeden geri dönen İngiliz vatandaşlarına, 14 günlük karantina şartı getirilmişti.

Karantina uygulaması

İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı.

İlk listede, Portekiz dışındaki birçok Avrupa ülkesi bulunuyordu, ancak hükümet koronavirüs vaka sayıları artarsa listenin daraltılabileceği uyarısı yapmıştı.

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