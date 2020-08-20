Manchester patlaması: Saldırganın kardeşi en az 55 yıl hapis cezası

Manchester Arena’daki bombalı saldırıyı düzenleyen Salman Abedi’nin kardeşi, patlama saldırısında üstlendiği rolden dolayı en az 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında İngiltere’nin Manchester kentinde yer alan konser alanı Manchester Arena’da patlama olmuştu. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralanmıştı.

Bomba saldırısını düzenleyen Salman Adedi saldırı esasında hayatını kaybetti.

Mart ayında Hashem Abedi, 22 cinayetten suçlanarak suçlu bulundu. Abedi, inayete teşebbüs ve hayatı tehlikeye yaratan bir patlama için komplo kurmakla suçlanıyor.