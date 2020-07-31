İngiltere’de ırkçı saldırıya uğrayan sağlık çalışanı: ‘Hala nefes alabildiğim için mutluyum’

22 hours önce
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İngiltere’nin Bristol şehrinde ırkçı saldırıya uğrayan İngiliz Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı “Hala nefes alabildiğim için mutluyum” dedi.

Sahne adları K veya K-Dogg ile anılmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki müzisyen sağlık çalışanı, Bristol Southmead Hastanesi’ndeki işinden ayrılıp otobüs durağına yürürken saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, koyu mavi renkli Honda Accord model bir arabanın sürücüleri, araçlarını bilerek K’nin üzerine sürdü ve arkasında da ırkçı hakaretler yağdırdı.

Saldırı 22 Temmuz’da yaşandı.

K, arkadaşıyla vedalaştıktan sonra kulaklıklarını takmış yürüyordu. Yanından geçen araç üstüne sürüp hızla çarptı, çarpmanın etkisiyle K bir evin ön bahçesine düştü.

Görgü tanıkları saldırganların araçtan koşarak kaçtıklarını söyledi.

K, “Kanadığımı hatırlıyorum, insanlar gelip yardım etti, yerde bandajla sarılı halde yatıyordum” dedi.

K olaydan sonra yürüyemedi ve darbe nedeniyle yaralanan kafasında yoğun kanama oldu.

Çalıştığı Southmead Hastanesi’nden tedavi gören K’nın bacağı, burnu ve elmacık kemikleri kırılmıştı. Yaralara yapılan müdahaleden sonra estetik operasyon da geçirdi.

K, hastanede hiç kimsenin ona yüzündeki yaraları göstermediğini ve yüzünü ilk defa ertesi sabah eve gittiğinde gördüğünü söyledi.

‘Olay yerinde ölebilirdi’

K, “Eve gittiğimde aynaya baktım ve öyle gördüm. ‘Vay’ dedim. Doktor tabi geçeceğini söylüyor ama yüzümdeki izler hayatımın sonuna kadar kalacak” dedi.

Doktorlar, “K eğer fiziksel olarak bu kadar fit olmasaydı olay yerinde ölmüş olabilirdir” diyor.

K, yardımına koşan herkese teşekkür edip “Onlar olmasaydı burada olur muydum biliyorum” dedi.

Polis, arabanın kasten K’nın üzerine sürdüğünü söyledi ve olayın ırkçı bir saldırı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

K hala korktuğunu, olayın yalnızca kendisini değil, tüm ailesi ile arkadaşlarını da etkilediğini söyledi:

“Travma yaşıyorum. Tekrar böyle bir şey yaşanır mı bilmiyorum. Henüz hiç kimse gözaltına alınmadı, yani şüpheliler hala kayıp. Şimdi benim evime gelebilirler, her şey olabilir.

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İngiltere’de ırkçı saldırıya uğrayan sağlık çalışanı: ‘Hala nefes alabildiğim için mutluyum’

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