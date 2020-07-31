İngiltere, Lüksemburg’u güvenli ülkeler listesinden çıkarttı

\r\nL\u00fcksemburg'dan \u0130ngiltere'ye giri\u015f yapanlar, bug\u00fcnden itibaren kendilerini 14 g\u00fcn karantinada tutmak zorunda olacak.\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti, bu karar\u0131 Haziran sonundan bu yana L\u00fcksemburg'daki vakalar\u0131n s\u00fcrekli artmas\u0131 sonucu ald\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nHer y\u0131l 120 binden fazla \u0130ngiltere vatanda\u015f\u0131 \u0130ngiltere'yi ziyaret ediyor, ancak \u015fimdi \u0130ngiliz D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u015fimdi bu \u00fclkeye gerekli olmad\u0131k\u00e7a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.\r\n\u0130ngiltere, ge\u00e7en Pazar g\u00fcn\u00fc de \u0130spanya'dan gelenlere karantina kural\u0131 getirmi\u015fti.