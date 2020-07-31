İngiltere, Lüksemburg’u güvenli ülkeler listesinden çıkarttı

22 hours önce
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Lüksemburg’dan İngiltere’ye giriş yapanlar, bugünden itibaren kendilerini 14 gün karantinada tutmak zorunda olacak.

İngiliz hükümeti, bu kararı Haziran sonundan bu yana Lüksemburg’daki vakaların sürekli artması sonucu aldıklarını açıkladı.

Her yıl 120 binden fazla İngiltere vatandaşı İngiltere’yi ziyaret ediyor, ancak şimdi İngiliz Dışişleri Bakanlığı şimdi bu ülkeye gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

İngiltere, geçen Pazar günü de İspanya’dan gelenlere karantina kuralı getirmişti.

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